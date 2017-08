VIDEO: Auto in lichterlaaie in Oss

Kaalgevreten tuinen in Oss en Veghel na oprukken buxusmot

9 augustus OSS/VEGHEL - De ene na de andere lading gerooide buxusstruiken dient zich aan bij de milieustraat in Veghel. Reinier Klaban, die aan de entree zit, kan zich bijna niet voorstellen dat er nog veel buxussen in de omgeving over zijn. ,,Vorig jaar was er nog niks aan de hand, maar dit jaar hebben zie ik elke dag meerdere aanhangers en auto's met aangetaste struiken passeren."