VIDEO: Brandweer verkoelt kleuters van basisschool Oss

12:02 MEGEN - Marieke van Druenen kroonde zich zondagavond laat tot winnaar van 'Wie is het Mulleke?' 2017. Zij wist na een weekeinde vol opdrachten het meest over de saboteur in de Megense variant van televisiespel 'Wie is de Mol?'.