VIDEO: Graf aartsvijand Bende van Oss wordt gerestaureerd

Column: Tour d'Oss

17:09 Ma 10 jul: Modus zomervakantie is aan. Net als de televisie – of streamende mobieltjes op verjaardagen – in veel huizen, want de Tour de France is weer in volle gang. Nu heb ik er persoonlijk niet zoveel mee, maar als ik naar zo’n etappe kijk, krijg ik wel zin om te fietsen. En dat kan in Oss dus ook gewoon prima.