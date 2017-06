VIDEO: Jasmijn start in Oss eigen mannenblad met pikante posters

OSS - Een mannenblad beginnen in 2017, je moet het maar durven. Jasmijn Dijk denkt met de formule van ‘Posterbabe’ echter een gat in de markt gevonden te hebben. Vanuit Oss brengt ze het blad aan de man. Letterlijk.

Niemand leest Playboy voor de interviews of advertenties, zegt Dijk met een knipoog. Daarom heeft ze voor haar eigen blad alle randzaken weggelaten. Wat overblijft is één grote poster, aangevuld met een handvol informatie over het model. Een tijdschrift in de traditionele zin van het woord kan je het zodoende niet noemen. Daarom hanteert Dijk ook de verkleining magazette. Vijf pagina's met als slogan: wel de babes, niet de bullshit.

Van het eerste nummer werden vorige week de eerste 2.000 exemplaren gedrukt. De modellen zijn gekleed en van alle leeftijden. Dijk: ,,Want schoonheid stopt niet als je 27 bent." Daarmee mikt Dijk op bijvoorbeeld truckers en automonteurs die het nog gewend zijn om voor een blad te betalen. ,,De foto’s moeten zó stijlvol zijn dat je ze thuis wilt ophangen. Zelfs als je moeder langskomt.” Het glanzende, dikke papier kan tegen een stootje en is makkelijk schoon te vegen. Het zorgt er ook voor dat het blad 4,95 euro kost. ,,Maar elk nummer is een bewaarexemplaar.”

Dijk verhuist binnen een maand naar Oss. Alle voorbereidingen voor het blad zijn in de stad getroffen. Het zaadje voor Posterbabe werd geplant na een shoot die Dijk als model had voor het blad Panorama. De foto’s vond ze prachtig, het papier waarop ze afgedrukt stonden niet. Dat maakte haar nieuwsgierig naar de bladenmarkt. Uiteindelijk ontstond zo het idee voor haar eigen maandblad. In haar netwerk zitten genoeg modellen, fotografen en locatie-scouts om de shoots op poten te zetten.

