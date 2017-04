VIDEO: Jonge Osse moslims de stad in op zoek naar verbinding

Behalve een bloem krijgen passanten in het centrum van Oss ook een foldertje en uitnodiging voor de open dag van de moskee aan het Industriepark Oost in handen gedrukt. Daar is het de drie mannen en drie vrouwen van de islamitische stichting Mili Görüs vooral om te doen. Als onderdeel van de Europese actie ‘Hallo, wij zijn moslims’ stellen ze zich voor en proberen ze vooroordelen over moslims weg te nemen. In de meeste gevallen blijft het bij een vluchtig praatje en een snelle glimlach. Maar dat vinden de jongeren geen probleem. Wie het hele verhaal wil horen, kan over twee weken immers naar de open dag in de moskee komen.