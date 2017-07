VIDEO: Leegstaand café 't Fabeltje in Oss weer in brand; zolder ingestort

Laat bod op chaletje...

8:00 OSS - Frans en Marie-Jose van Hintum uit Oss gingen van meer vrije tijd profiteren, ze waren de 60 gepasseerd, tijd voor het grote genieten van een leven zonder (veel) werk, van de kinderen en van de kleinkinderen. Ze deden een bod op een chaletje op de Veluwe. Een week later lag Frans in het ziekenhuis. En twee maanden later was hij dood.