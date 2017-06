VIDEO: Makelaarskantoor in Oss verwoest door brand

Het vuur in het historische kantoorpand op de hoek van de Kruisstraat en de Nieuwe Brouwerstraat werd rond 3.45 uur ontdekt. Omdat sprake was van een uitslaande brand werd opgeschaald naar middelbrand. Twee blusvoertuigen, een hoogwerker, de officier van dienst en een waterwagen werden opgeroepen.

De brand is volgens de brandweer het hevigst geweest in een keuken op de begane grond van het pand en is daar mogelijk dan ook begonnen. Ook sloeg het vuur over naar de eerste verdieping. Over een precieze oorzaak is niets bekend.