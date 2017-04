VIDEO: Man doodgestoken voor huis op Molenweg in Oss

Laatste dag voor twee Osse winkels in Kerkstraat en 't Gengkse

29 april Za 29 apr: Voor twee zaken in het Osse centrum is het een beetje een gekke dag. Zij sluiten deze zaterdag hun deuren. Pop-up winkel Haaibaai bleef al een maand langer open, maar gaat nu echt dicht. Ook Anno 1672, de eerste zaak in ''t nieuwe Gengske', sluit na drie jaar haar deuren en gaat verder in Nistelrode.