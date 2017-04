VIDEO: Op zoek naar de laatste scherpe randjes in Speelbos Herperduin

Oss legt zebrapad tussen theater en politiebureau

12 april OSS - De Raadhuislaan in Oss krijgt nog een zebrapad. De gemeente wil witte strepen laten neerleggen tussen het politiebureau en het gebouw van theater De Lievekamp in Oss. Het verkeersbesluit dat nodig is om de situatie aan te passen, is vanaf woensdag in te zien in het gemeentehuis.