VIDEO: Opnames nieuwe misdaadserie in Oss

OSS - Vier dagen lang is het voormalige Osse Karmelietenklooster aan de Verdistraat politiebureau. Het in Bossche school opgetrokken gebouw is tijdelijke domicilie voor de cast van de nieuwe Nederlandse serie FENIX die in het najaar te zien zal op KNP Presenteert. Het thema van de politieserie is uiterst actueel: de steeds vager wordende grens tussen de boven- en onderwereld in Brabant.