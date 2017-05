VIDEO: Ossenaar mag één minuut gratis shoppen in de nieuwe Lidl

Vermeend leider Brabantse drugsbende blijft achter tralies

6:29 DEN BOSCH/GEFFEN - De 42-jarige Geffenaar Adje van H., die is veroordeeld tot zeven jaar cel voor drugsfeiten en het bezit van automatische vuurwapens in oktober 2015 in zijn woonplaats, moet zijn hoger beroep in de gevangenis afwachten. Dat besloot het gerechtshof dinsdagmiddag in Den Bosch.