VIDEO: Overlangels café De Petjesbar volledig verwoest door brand

Bosschenaar bedreigde agent en vernielde auto's in Oss

8 augustus DEN BOSCH/OSS - Hij had misschien een steen in zijn handen, gaf de 46-jarige Bosschenaar toe. ,,Maar ik heb er geen agent mee bedreigd", zei de man bij zijn politieverhoor in 2015. De verdachte moest dinsdag voorkomen voor het bedreigen van een hondenbegeleider van de politie op 29 augustus 2015 in Oss.