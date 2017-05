VIDEO: Pinautomaat uit muur geblazen bij plofkraak in Geffen

Brabants Wielercafé ‘Terug naar de Tour van Tachtig’ in Oss met Joop Zoetemelk

9:58 OSS – In Theater De Lievekamp in Oss wordt op 25 april 2018 de 25e editie van het Brabants Wielercafé gevierd. Deze editie, in het teken van ‘Terug naar de Tour van Tachtig’, is Joop Zoetemelk te gast.