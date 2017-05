VIDEO: Uitgebrande auto aangetroffen aan het kanaal in Megen

De auto was al volledig uitgebrand toen de brandweer arriveerde. Zij hebben enkel nog nageblust, omdat er ook geen vlammen meer waren. Brandstichting wordt niet uitgesloten, omdat er geen bestuurder aanwezig was en omdat de auto op een afgelegen plek stond. Het is niet duidelijk of de Golf is gestolen of betrokken was bij andere criminaliteit, omdat de nummerplaat niet meer te lezen is. De politie doet onderzoek.