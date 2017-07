VIDEO: Vajèn van den Bosch schiet vol tijdens ontmoeting met gevluchte Syriër

Ayham laat haar een filmpje zien waarop te zien was hoe zijn gezin aankwam op Schiphol. Hij had zijn familie twee jaar niet gezien. ,,Ik moet er een beetje van huilen. Het is echt heel mooi”, zegt de geëmotioneerde Vajèn.

In het programma spreken de twee over het leren van de taal, hun passie voor muziek en over hoe het Ayham vergaat in Nederland. In Theater De Lievekamp geven ze elkaar een demonstratie van hun talent. Ayham speelt op zijn trompet en Vajèn zingt een liedje.