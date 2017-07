Vincent B. heeft nieuwe advocaat: 'Mijn cliënt begrijpt heel goed wat hij heeft gedaan'

GEFFEN - Vincent B., de man die verantwoordelijk is voor het doodrijden van Anouk Schuurmans uit Geffen , heeft een nieuwe advocaat in de arm genomen. De nieuwe advocaat laat weten dat B. accepteert dat hij een straf krijgt, maar wil samen met hem in hoger beroep laten kijken naar hoe de straf ingericht is.

Dat laat de nieuwe advocaat, Rudolf Sleutels, weten aan D-TV Oss.

,,Mijn cliënt begrijpt heel goed wat hij heeft gedaan en ook heel goed dat hij een straf verdient. Hij weet dat hij veel verdriet en commotie heeft veroorzaakt bij de nabestaanden van het slachtoffer en iedereen om haar heen en hij wil zeker niet nog meer verdriet veroorzaken", vertelt Sleutels.

B. werd veroordeeld tot drie jaar cel en dwangverpleging. Het doel van een nieuw proces is om de invulling van zijn straf opnieuw te laten bekijken. ,,Misschien kunnen we de dwangverpleging naar voren halen. Wij willen kijken of dat mogelijk is."

Hoger beroep

Het was enige tijd onzeker of er een hoger beroep zou worden ingesteld. Vrijdag 21 juli bevestigde de rechtbank in Den Bosch dat een hoger beroep zou volgen. Of dat ook tot een zitting komt, is nog niet zeker. ,, Het gaat er niet om of er daadwerkelijk een zitting komt. We snappen dat het voor de nabestaanden heel zwaar moet zijn om nog een keer alles aan te moeten horen. Ik sluit niet uit dat we hierin op gaan trekken met het Openbaar Ministerie, zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de uitvoering van de straf", licht Sleutels toe aan het Osse medium.

Waarom de vorige advocaat van Vincent B. stopte, is niet bekend. Hij was nog niet beschikbaar voor een reactie.

Aanrijding