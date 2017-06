Voetballers Ravenstein willen niet naar Demen

Jonge Erpenaren willen niet wachten met optreden

29 juni ERP - Met NOIZZ is er in Erp de mogelijkheid geschapen om de jeugd die wil zingen en musiceren een heus podium te bieden. In november moeten de kinderen klaar zijn voor het grote werk, een eigen promsconcert, maar ze kunnen bijna niet wachten tot het zover is.