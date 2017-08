Voorzitter Reddingsbrigade Oss redt leven via operatietafel

Op 4 september is het zover. Dan wordt Van Vlijmen (41) verwacht in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Daar wordt hij overigens bijna dagelijks verwacht als apotheker. Maar dit keer dus als donor in de operatiekamer. Hij wordt onder algehele narcose gebracht, waarna in anderhalf uur tijd met dikke naalden stamcellen uit het beenmerg in zijn bekken worden gehaald.