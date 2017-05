Vrienden uit Haren juichen overal Ajax toe: 'We kunnen goed nooit meer zo'n finale meemaken'

HAREN - Vijf vrienden uit Haren reizen kriskras door Europa om hun club Ajax aan te moedigen. In Stockholm kijken ze vol van hoop uit naar de finale. ,,We denken dat Kluivert in de verlenging de winnende maakt."

Als Ajax woensdagavond de UEFA-beker wint, kunnen vijf vrienden uit Haren voor altijd zeggen dat zij erbij waren. Frank den Brok (26), Roel Hoefnagel (25), Jordy van Outvorst (24), Joep Cruijsen (23) en Nick Tiellemans (21) reizen hun club al heel het seizoen achterna door Europa.

De finale in de Zweedse stad Solna tegen voetbalgrootmacht Manchester United mag dan natuurlijk niet ontbreken. Met zeker 10.000 andere Ajax-fans zitten ze vanavond vol van hoop in het stadion. ,,We kunnen goed nooit meer zo'n finale meemaken!", stelt Frank, spreekbuis en regelneef van het stel.

De vrienden zagen dit jaar al wedstrijden in Vigo, Luik Warschau, Gelsenkirchen en Lyon. Daar, in het stadion van Olympique, kochten ze na de 0-1 voor Ajax tickets voor hun vliegreis naar Zweden. Sinds dinsdag zijn de voetbalfans in Stockholm, waar ze rekenen op een lastige pot met goede afloop. ,,We denken dat ze met 2-2 gelijkspelen en Justin Kluivert in de verlenging de winnende maakt."

Groot feest

De Harense makkers maken er hoe dan ook een mooie tijd van in Solna en Stockholm, waar voor de gelegenheid een Ajax-fanzone is opgetuigd. ,,Winnen ze, dan is het groot feest. Verliezen ze, dan zijn we sowieso trots dat Ajax de finale haalde en verdrinken we ons verdriet. De alcoholprijzen zijn hier veel hoger dan in onze stamkroeg D'n Dort, maar we pakken er geen borrel minder door."