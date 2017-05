Vrienden uit Haren juichen overal Ajax toe

De vijf zien de reis naar de finale in de Zweedse Friends Arena als een stedentrip met voetbal. Die hobby kende in 2013 een ietwat valse start. Frank, Jordy en Roel belandden op weg naar het vliegveld in de file en misten hun vlucht naar Glasgow én de uitwedstrijd tegen Celtic. Tegenwoordig gaat het stukken soepeler en dit seizoen zagen ze al duels in Vigo, Luik, Warschau, Gelsenkirchen en de halve finale in Lyon. Ze waren zeker van tickets voor een finale met Ajax. ,,We hadden voorrang bij de verkoop van kaarten doordat we voorgaande seizoenen al vaker uitwedstrijden in Europa bezochten."