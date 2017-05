Vrouw en zoon aangehouden na steekpartij in Oss

Reconstructie sportpark Berghem pakt nog eens tonnen duurder uit

17:13 BERGHEM - De gemeente Oss moet nog dieper in de buidel om sportpark De Koppelsteeg in Berghem te vernieuwen. Door een tegenvallende aanbesteding is een gat van 460.000 euro geslagen in het budget voor de plannen. In januari paste de gemeente al 470.000 euro bij op het budget van 2,7 miljoen.