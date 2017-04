Vrouw gewond bij steekincident in Oss; verdachte aangehouden

Oud-leerlingen kijken samen terug op 'superschool' Vincent van Gogh in Oss

11:59 OSS - Qua onderkomen was de Vincent van Gogh Havo in Oss zeker geen trekpleister. Van 1977 tot 1989 zaten de leerlingen in houten barakken, op de plek waar later het Mondriaan College werd gebouwd. ,,Als het regende, lekte het regelmatig in een klaslokaal", weet oud-docent Rein Akkermans. ,,Dan schoven we schoolbank die eronder stond een stukje opzij en ging de les verder."