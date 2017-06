Vrouw gewond naar ziekenhuis na ongeluk met auto in Oss

Herpen probeert te genieten van 'karige kermis'

25 juni HERPEN - Een 'karige kermis': zo typeert William Peters van café-zaal Thekes-uitbater de plek van vertier en vermaak in het dorpscentrum van Herpen. Door omstandigheden kreeg het dorp, waar kermis toch een van de hoogtepunten van het jaar is, niet de door de gemeente Oss toegezegde Autoscooter, Poliep en schiettent. ,,Zelfs de draaimolen kwam niet opdagen. Op het laatst zegden de ondernemers af. De een was ziek, de ander kende problemen met zijn materiaal. Tja, kennelijk is Herpen de dupe van een relletje in de kermiswereld."