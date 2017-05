Wapens op kampje in Lith? 'Bla-di-bla', zeggen de Reuvers

Wapens werden in elk geval niet vonden, wel nam de politie zes auto's en een scooter in beslag. ,,De politie zou dus kunnen zeggen: sorry, we dachten dat we wapens zouden vinden voor een moordaanslag, maar we hebben ons vergist", vindt Toon Reuvers.

Reuvers was maandagmorgen op het kampje toen de politiemacht haar opwachting maakte in Lith. Van de rechter-commissaris kreeg hij te horen dat de zoektocht op wapens gericht waren. ,,Maar hier zijn alleen speelgoedgeweren van de kinderen", zegt Reuvers.

Het verhaal dat hij en zijn familieleden een aanslag zouden beramen, is een 'kulverhaal', zegt hij. Of zoals zijn advocaat Mark Nillesen het zegt: ,,Het is bla-di-bla". Twee dagen na de inval doen de neven Martien, Toon en Martin Reuvers hun verhaal, in één van de woonwagens in Lith. Ze hebben geen bezwaar tegen het vermelden van hun achternaam, berucht zijn ze toch al in Brabant.

Vrijgesproken

Toon en Martien werden in 2012 vrijgesproken van de moord op Ossenaar Hans van Geenen, die vier jaar eerder was doorzeefd op de A73 bij Nijmegen. Justitie had ze voor 20 en 23 jaar vast willen zetten, maar het gerechtshof zette daar een streep door. In 2016 werd Martien Reuvers nog een keer vrijgesproken: dit keer voor het smokkelen van cocaïne. Justitie had zeven jaar tegen hem geëist.

Sinds de Reuvertjes de dans ontsprongen, halen politie en justitie alles overhoop om hen alsnog in de bak te krijgen, zo betogen de drie neven. Martien staat komende vrijdag weer terecht in Den Bosch, nu voor het afpersen en bedreigen van een Ossenaar die de politie vertelde over de drugshandel van de familie.

Peter R. de Vries

Het verhaal dat de Reuvers al een jarenlange vete hebben met die andere grote woonwagenfamilie uit Oss, de familie K., dát klopt, zo geven ze toe. Peter R. de Vries bracht al in 2002 aan het licht dat Albert K. vanuit de gevangenis een moordaanslag beraamde op Toon en Martien. De Osse crimineel kwam in 2015 vrij uit de gevangenis. ,,De polite bazuinde toen het verhaal rond dat Toon en ik hem uit de weg zouden willen ruimen en dat we al een peilzender onder zijn auto hadden geplakt", zegt Martien Reuvers. ,,Echt onzin, maar het is wel gevaarlijk om zo'n verhaal te vertellen."