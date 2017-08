Werkstraf voor Ossenaar die nichtje misbruikte tijdens verschonen luier

De man paste in juni 2015 in Reek op zijn nichtje, de dochter van zijn zus. Het meisje was destijds 3 jaar oud. Voordat hij haar naar bed bracht, moest haar luier worden verschoond. Toen hij haar uitkleedde, raakt hij zó opgewonden dat hij ontucht met haar pleegde. De Ossenaar stopte pas toen hij de geschokte blik in de ogen van het meisje zag, zo verklaarde hij twee weken geleden op zitting. Naar eigen zeggen was hij anders doorgegaan.