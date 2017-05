Wethouder Oss ziet geen reden om deur open te zetten voor megawinkel van Van Cranenbroek

OSS - De lobby van SP en D66 voor een flirt met firma Van Cranenbroek stokt bij wethouder Frank den Brok. Hij ziet geen reden om de deur open te zetten voor een megawinkel met tuinmeubelen en meer. ,,Ze zijn best welkom in Oss, maar dan wel volgens onze spelregels", zei Den Brok donderdag tijdens een vergadering van de raadscommissie ruimte.

In 2014 liep een politieke discussie over de mogelijke komst van Van Cranenbroek hoog op. Een megawinkel op het voormalige Philips-terrein aan de Kantsingel in Oss zou een bedreiging kunnen zijn voor ondernemers in het stadscentrum. Een politieke meerderheid in Oss hield voet bij stuk en de storm ging liggen.

Door een brief van Ossenaar Ton Vos aan de gemeenteraad stak onlangs een nieuw windje op. De SP rook kansen om de discussie te heropenen. Dat gebeurde onder andere door deze passage in de brief van Vos: 'Haal Van Cranenbroek alsnog naar Oss en verwelkom een grote publiekstrekker van consumenten uit de wijde omgeving.'

Verleiden

Daar ging SP-raadslid Martijn Tonies donderdagavond op door. ,,Niemand kan ontkennen dat Osse centrumondernemers het zwaar hebben. De vraag is, hoe trek je publiek van buiten naar onze gemeente?" Het antwoord ligt mogelijk in het verleiden van Van Cranenbroek om alsnog naar Oss te komen, stelde Tonies. Hij zag heil in combinaties met het centrum. ,,Dat een bonnetje van Van Cranenbroek korting geeft in de horeca in de binnenstad, bijvoorbeeld."

D66 haakte aan bij de SP, maar daar bleef het bij. VDG vroeg zich af of firma Van Cranenbroek toch weer interesse had getoond om naar Oss te komen. Daar was volgens wethouder Den Brok geen sprake van. Hij begon zijn betoog donderdag met: ,,De dag die je wist dat zou komen dat we het in Oss weer over Van Cranenbroek hebben..."