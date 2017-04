Wethouder praat over 80 windmolens in Oss

OSS - Drie dinsdag verschenen rapporten maken samen duidelijk hoe groot de uitdagingen zijn die de gemeente Oss heeft op energiegebied. ,,Onze ambitie is om in 2050 de helft minder energie te verbruiken, een kwart groen in te kopen en het andere kwart zelf op te wekken", meldt milieuwethouder Johan van der Schoot.

Hij schetst wat nodig is om alleen al aan die laatste opdracht te voldoen: ,,Daar hebben we 80 windmolens voor nodig. Of 1050 voetbalvelden vol zonnepanelen." Oss heeft daar in principe de ruimte voor, maar er zijn meer belangen in het spel. ,,Het zijn maatregelen die economisch en landschappelijk echt heel wat teweeg brengen."

Openbaar

De drie onderzoeken zijn sinds dinsdag openbaar. Van der Schoot hoopt dat de lokale politiek en maatschappelijke organisaties er kennis van nemen, zodat hij komende maanden met hen in gesprek kan over energie. Eind mei komt hij met een voorstel over wat Oss kan doen met de rapporten. Dat voorstel ligt volgens planning op 6 juli voor bij de gemeenteraad.

In de rapporten staan allerlei mogelijkheden om de energiedoelstellingen te halen. Zo zouden gebieden in de voormalige gemeente Lith, aan weerskanten van Megen en in de polder tussen Haren, Berghem en Herpen kansrijk zijn voor het neerzetten van windmolens. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oijen biedt mogelijkheden voor het opwekken van bio-energie. Ook zien de onderzoekers waterkrachtkansen bij de sluis in Macharen. Zonnepanelen zijn denkbaar op daken.

Concreet

,,We gaan van doelstellingen die veilig ver weg lijken concreet dichtbij halen", zegt wethouder Van der Schoot. Daardoor moet blijken hoe serieus de Osse politiek de doelstellingen neemt. ,,Die kan er ook voor kiezen om de ambities bij te stellen."