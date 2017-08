Woonwagenbewoners Oss wachten op groen licht om uit te breiden

Ossenaar (27) misbruikt nichtje (3) tijdens verschonen luier: taakstraf van 180 uur geëist

31 juli DEN BOSCH/REEK - Een taakstraf van 180 uur met bijzondere voorwaarden en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Dat is wat officier van justitie W. Wichern deze maandagmiddag eiste tegen een 27-jarige man uit Oss voor het in 2015 plegen van ontucht met zijn nichtje van toen drieëneenhalf. Zij is het eens met de psycholoog die vindt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.