Zandsculpturen Festival mede dankzij open armen Ossenaren

Vr 30 jun: Het was bikkelen tot in de late uurtjes om alles op tijd gereed te krijgen voor de opening morgen. Toch is het gelukt om binnen twee weken een kleiner, gratis Zandsculpturen Festival Brabant onder de inmiddels vertrouwde sheddaken aan de Oostwal uit de grond te stampen.

Dat het evenement door kan gaan is mede dankzij support van buurtbewoners en van Osse ondernemers, benadrukt organisator Alec Messchaert. ,,Het werd soms echt nachtwerk. De buurt kwam appelflappen brengen, nodigde ons uit voor lunch en er kwamen ijsjes tijdens die extreme hitte in de eerste week”, vertelt hij. ,,Heel fijn dat we zo met open armen worden ontvangen, want we zorgen met onze machines soms voor nogal wat geluidsoverlast.”

Nog geen sculpturen

Hoewel er veel werk verricht is, zijn er nog geen sculpturen te zien. Enkel bergen zand in kisten. ,,Zaterdag starten twaalf kunstenaars ieder met hun eigen sculptuur. Bij het maken van een zandsculptuur begin je altijd bovenaan en werk je naar beneden”, legt hij uit, wijzend naar een wat verregend blok zand. ,,Dat het regent maakt niet uit voor de sculpturen. Alleen je ziet nu wel dat het water er een beetje insnijdt, maar daar kunnen de kunstenaars rekening mee houden in hun ontwerp”. De kunstenaars die hij bedoelt dingen mee naar de Nederlandse kampioenstitel. Voor het eerst worden de kampioenschappen in Oss gehouden.

Dat de sculpturen de eerste week van het festival nog niet af zijn vindt Messchaert juist een meerwaarde. ,,We merken dat er vraag is van publiek om dit proces te zien. Nu kunnen we dit doen omdat de entree ook gratis is. Als het nog niet af is, kun je gewoon nog een keer terug komen om het eindresultaat te zien.”

Omdat het festival dit jaar gratis is, was het wel spannend om de financiering rondom de zeshonderdduizend kilo aan zandsculpturen rond te krijgen. ,,Gelukkig stonden er meteen sponsoren op en krijgen we een tegemoetkoming van de gemeente, maar we zullen de omzet vooral uit de opbrengst van de horeca moeten halen, de workshops en arrangementen die we vanaf dit jaar bieden.”

Toekomst

Over de toekomst van zandsculpturen in Oss is hij voorzichtig. ,,Vorig jaar zou het ook de laatste keer zijn, dus ik durf daar nu niets meer over te zeggen. Natuurlijk zouden we graag in Oss blijven. We vinde die samenwerking met het Osse centrum zo prettig, maar wanneer je naar andere locaties gaat kijken kom je toch al snel buiten de stad uit. Wanneer de huidige locatie dus niet meer beschikbaar is heb ik er een hard hoofd in dat we in Oss kunnen blijven. Er lopen ook al gesprekken met andere steden.”