Zwaargewonde man gevonden op Heihoeksingel Oss; exacte toedracht onbekend

UPDATEOSS - Een man is maandagavond zwaargewond aangetroffen op de Heihoeksingel in Oss. Hij is onder begeleiding van een trauma-arts overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. Hoe de man gewond is geraakt, is nog onbekend.

De hulpdiensten kregen een melding binnen over een zwaargewonde man op de Heihoeksingel. De politie en een ambulance gingen op de melding af. Daarbij werd de man op straat gevonden en geholpen door de ambulancebroeders. Een traumahelikopter werd ook opgeroepen en is in de buurt geland. De arts uit die helikopter is met het slachtoffer mee naar het ziekenhuis. Over de verwondingen van het slachtoffer is nog niks bekend.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht en geeft aan dat ook voor hen nog veel onduidelijk is. Zo is op de Heesterweg een fiets gevonden, waarvan de politie vermoedt dat deze bij het incident betrokken is.

Agenten zijn in de buurt op zoek naar sporen. Daarvoor zijn extra mensen opgeroepen omdat de politie een groot onderzoeksgebied hanteert.