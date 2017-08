De pc-revolutie: van heuse koelkasten tot broekzakcomputer

In Delft ontdekt elektrotechniek-student Jaap van Duffelen dat er in die bouwpakketten een prima business zit. Een keyboard kost hier 1.500 gulden, maar bij het Texaanse Southwest Technical Products slechts 49 dollar. ,,Ik ging ze importeren en verkocht ze aan medestudenten, maar ook aan personeel van de Technische Hogeschool." Van Duffelens computerhandeltje loopt snel uit de hand. In 1978 richt hij MRLectronics op en is hij de eerste verkoper van hobbycomputerapparatuur in Nederland. ,,Op gegeven moment had ik acht man in dienst. Ik kon er prima van leven."



Alle ontwikkelingen ten spijt blijven computers voorbehouden aan een kleine schare early adopters. Dat verandert als IBM zijn blik in 1980 op de microcomputer richt, zoals pc's dan heten. 's Werelds grootste zakelijke computerfabrikant kampt met teruglopende verkopen en ziet spelers als Apple, Atari, Commodore en Tandy jaarlijks al 150 miljoen dollar omzet boeken. De directie geeft groen licht en zet een team aan het werk. Voor de processor klopt IBM aan bij Intel, Gates' Microsoft levert het besturingsprogramma. De scepsis bij de buitenwereld is groot. ,,IBM een personal computer laten uitbrengen is zoiets als een olifant leren tapdansen", schampert een analist.



In het chique Waldorff Astoria te New York toont de fabrikant medio augustus 1981 het resultaat: de IBM 5150 kost 1.565 dollar en bezit 16KB RAM geheugen. Een harde schijf zit er niet in, data moet met een audiocassette worden ingeladen. De floppydrive is optioneel.