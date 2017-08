'Aanslag Barcelona benadrukt noodzaak spoedige formatie'

De aanslagen in Barcelona onderstrepen de noodzaak van haast maken met de kabinetsformatie, zegt VVD'er Halbe Zijlstra bij aanvang van de formatieonderhandelingen vanmorgen. ,,Een land zonder regering is iets wat je niet te lang moet hebben, zeker niet in deze tijd.''