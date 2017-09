Afspraken over veiligheid luchtruim vóór MH17 blijven geheim

In antwoorden op Kamervragen van CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert schrijven de verantwoordelijke bewindspersonen dat de afspraken ‘algemeen van aard zijn’. ,,De in 2013 gemaakte afspraken hadden geen relatie met de veiligheid van het luchtruim in Oost-Oekraïne”, schrijven zij.



De CDA’ers wilden begin van de zomer weten welke afspraken er in 2013 zijn gemaakt om te zien of de afspraken ook zijn nagekomen. Toen vlucht MH17 op 17 juli 2014 werd neergehaald boven het oosten van Oekraïne, waarbij alle 298 inzittenden omkwamen, waren er al signalen dat het luchtruim boven het land onveilig was. De Kamerleden willen weten hoe het kan dat ook de KLM daar nog vloog.