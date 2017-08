Akkoord over lerarensalarissen nabij

De formatiepartijen laten weten dat ze rustig afwachten waarmee het demissionaire kabinet komt. Zij stellen zich op het standpunt dat dit probleem door VVD en PvdA moet worden opgelost. ,,Zij moeten er samen uitkomen”, vindt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.



CDA, D66 en ChristenUnie staan niet afwijzend tegenover hogere lerarensalarissen, maar net als bij de VVD staat het bij CDA en ChristenUnie niet bovenaan hun verlanglijstje. Zij hebben andere prioriteiten. ,,Er zijn meer sectoren die extra geld willen’’, klinkt het in die hoek.



D66-voorman Alexander Pechtold toont zich het meest bereid om uit de impasse te komen. Hij hoopt op ‘een warme overdracht’ van het demissionaire kabinet. ,,Het is heel belangrijk dat het oude kabinet zijn verantwoordelijkheid nog neemt. En dat we geen politiek bedrijven die niemand snapt. Volgens mij is iedereen zich daarvan bewust. Laten we gewoon op de inhoud kijken wat er moet gebeuren in de komende begroting.’’