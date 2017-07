Alle kolencentrales kunnen dicht, als daar een wet voor komt

Schade beperken

Kamp had de Raad van State ook gevraagd of gedwongen sluiting botst met de eigendomsbescherming die is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de Raad hoeft voor de sluiting niet per se een schadevergoeding te worden betaald. ,,Van essentieel belang is dan wel dat de overgangsperioden, mede vanwege de technische en economische levensduur van de kolencentrales, een adequate mogelijkheid bieden om de schade te beperken.” Dat voorbehoud lijkt een snelle sluiting, zoals ‘groene’ partijen wensen, in de weg te staan.