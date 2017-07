Amper progressie in formatieonderhandelingen

Om geen tijd verloren te laten gaan zou tijdens de break van twee weken het Centraal Planbureau aan het werk gezet moeten worden om rekenwerk te verrichten. Maar het is de vraag of de vier partijen erin zullen slagen überhaupt iets aan te leveren, stellen bronnen rond de onderhandelaars. Als dat al lukt, zal zo'n pakket in omvang gering zijn en zal er na de vakantie nog flink aan gesleuteld moeten worden. ,,Er is nog geen sprake van een eindfase", stelt een bron dicht bij het formatieproces.

Vangrails

De uitkomsten van een tussentijdse CPB-doorrekening zouden vooral bedoeld zijn om de discussie aan tafel te stutten. Hierdoor kunnen partijen zich een beter beeld vormen van de gevolgen die eventuele maatregelen hebben voor de economie, de overheidsfinanciën en de portemonnee van burgers en bedrijven. ,,Je wilt weten of aannames kloppen, of je nog binnen de vangrails zit. Dat kan het CPB duidelijk maken", aldus een betrokkene.

Gevraagd naar de voortgang van de formatie verwees ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers gisteren naar een lied van U2, de band die hij woensdag live in actie zag in Berlijn: 'I still haven't found what I'm looking for'. D66-leider Alexander Pechtold zei eerder deze week al dat er geen meters maar 'centimeters' zijn gemaakt tijdens het uitstapje naar het Johan de Witthuis, waar de onderhandelaars zich maandag en dinsdag hadden teruggetrokken.