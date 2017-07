Arib roast de Tweede Kamer

Nederland 24 keer officieel op vingers getikt door Brussel

17:52 Nederland heeft vorig jaar 24 keer een officiële waarschuwing van de Europese Commissie gekregen omdat Europese richtlijnen onjuist of te laat in nationale wetgeving zijn omgezet, of verkeerd worden toegepast. Sinds 2012 daalde het aantal nieuwe klachten, maar in 2016 was sprake van een forse sprong.