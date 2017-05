Asscher: Overheid mag zelf bepalen wel of niet op GeenStijl te adverteren

Het ministerie van Defensie besloot vorige week voorlopig te stoppen met adverteren op GeenStijl en Dumpert, nadat die een foto had geplaatst van een journaliste van de Volkskrant, die had geschreven over vermeend seksisme op de site. Bij de foto werd gevraagd om 'seksistische complimentjes' te plaatsen. Een aantal van de commentaren was zeer expliciet. Ook de Belastingdienst heeft nu besloten niet langer te adverteren op de sites, maakte Asscher vanmiddag bekend.



D66-Kamerlid Salima Belhaj, die Kamervragen over de kwestie indiende, wilde duidelijkheid over het advertentiebeleid van de overheid. Ze snapt er niks van dat Defensie überhaupt adverteerde op de sites. Ze verwijst naar een onlangs uitgebracht rapport waaruit blijkt dat een op de acht vrouwen bij Defensie te maken heeft met ongewenste seksuele aandacht. ,,De minister kondigt vervolgens maatregelen aan, waar D66 blij mee was. Maar wat blijkt? Defensie adverteert zélf op een zeer vrouwonvriendelijke website. Onbegrijpelijk.'' Ook wilde ze duidelijkheid over de tijdelijke advertentiestop die het ministerie van Defensie heeft aangekondigd. ,,Waarom hoor ik de regering niet zeggen: dit moeten we helemaal niet willen, dit vinden we niet kunnen? Wat is het kabinetsbeleid?''



Asscher noemt de actie van GeenStijl 'grensoverschrijdend en buitengewoon kwetsend', en snapt dat een grote groep vrouwen bedrijven oproept tot een boycot. ,,Maar er bestaat een onderscheid tussen mijn persoonlijke mening en overheidsbeleid'', vervolgt Asscher, die de plaats van de afwezige minister van Defensie Jeanine Hennis innam. ,,De overheid heeft een speciale verantwoordelijkheid en mag zelf bepalen op welke plekken ze adverteert.'' Hij wijst op de grote vrijheid die daarmee gemoeid is en blijft. ,,De overheid adverteert bijvoorbeeld niet op pornografische websites, maar dat zou wel volledig legaal zijn.'' Een 'algemene lijn' vanuit het kabinet zou volgens Asscher in het slechtste geval kunnen leiden tot 'zelfcensuur'. ,,Dat moeten we vermijden."