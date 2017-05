Asscher wint kort geding camping Fort Oranje: geen rectificatie

Demissionair minister Lodewijk Asscher hoeft zijn uitlatingen over camping Fort Oranje in Rijsbergen niet te rectificeren. Dat besliste de rechter vanmorgen tijdens een kort geding dat was aangespannen door de campingbaas.

Asscher bracht vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen een onverwacht bezoek aan de camping. Hij sprak daar over 'maffia-achtige praktijken' en zei dat de camping zo snel mogelijk gesloten moet worden. Hij refereerde aan tal van incidenten op de camping.

De eigenaar van de camping startte daarop een kort geding om de minister te dwingen zijn woorden terug te nemen. De rechter oordeelde vanmorgen echter dat de uitspraken van Asscher niet onrechtmatig waren en dat een rectificatie door de staat niet noodzakelijk is. Hij heeft alleen de misstanden op de camping benoemd. De uitlatingen worden bovendien voldoende ondersteund door feiten.

Gang van zaken

De uitspraak is een principekwestie geworden. Asscher had al tijdens het kort geding aangegeven met zijn uitspraak niet op eigenaar Cees Engel te hebben gedoeld. Hij had dan ook niet willen beweren dat de eigenaren van de camping crimineel zijn, maar dat door onvoldoende beheer criminelen de baas zijn geworden op Fort Oranje.



,,Hiermee hebben wij eigenlijk al de rectificatie die we hadden geëist'', zei de advocaat van de eigenaar en diens zoon Jan. ,,Als de staat dit meteen had gezegd, hadden we geen kort geding hoeven aanspannen.'' Uit principe lieten de campingeigenaren de zaak toch doorgaan.

Fort Oranje kwam in het nieuws nadat SBS6 een zesdelige serie over de Brabantse camping had gemaakt, genaamd Fort Oranje: camping of krottenwijk. Daarin kwam een slecht onderhouden camping naar voren waar veel criminaliteit is. De eigenaren ontkennen dat niet, maar voelden zich weggezet als crimineel door de vicepremier die 'in campagnetijd wilde scoren over de rug van Fort Oranje en meneer Engel'.