Basisscholen stellen politiek ultimatum

Politieke partijen moeten uiterlijk vrijdag laten weten of ze de komende kabinetsperiode structureel geld overhebben voor het basisonderwijs. Die oproep doen onderwijsorganisaties vandaag in een brief aan de Kamer.

De Algemene Onderwijsbond (AOb), de PO-raad en PO in Actie, verenigd in het PO-front, eisen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor betere salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs. De partijen die wel willen investeren, moeten de garantie geven dat dat ook in het regeerakkoord vastgelegd wordt.

Als de politiek dat niet doet, dan volgen er acties, waarschuwen de clubs. De eerste actie is volgende week dinsdag al. Dan begint een flink aantal basisscholen één uur later. Docenten geven het eerste uur geen les, maar voeren andere taken uit.

Steun

De actie wordt breed gesteund. Zo is een petitie op internet in enkele weken tijd al meer dan 265.000 keer ondertekend. De boze docenten bieden de honderdduizenden handtekeningen dinsdag aan premier Rutte aan.

De organisaties maken zich al langer boos over de druk op het onderwijs. Zou zouden basisschoolleraren ongeveer twintig procent minder verdienen dan hun collega's in het voortgezet onderwijs. Het merendeel van de basisschoolleraren verdient na vijftien jaar dienst bijna 3.500 euro bruto per maand. Daarna staat hun loon stil. Voor docenten op de middelbare school kan het salaris oplopen tot bijna 4.000 euro. Die groep groeit ook gemakkelijk door naar hogere schalen waarin de lonen oplopen tot bijna 5.300 euro bruto per maand.