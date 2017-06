België wil minder strenge uitstootregels

Kamp: Stom dat ik privéauto naar Pon bracht

2 juni Minister Henk Kamp (Economische Zaken) vindt het achteraf gezien 'stom' dat hij zijn privéauto in 2006 door auto-importeur Pon heeft laten keuren. Dat bedrijf is betrokken geweest bij een omkoopschandaal bij Defensie, het departement waar Kamp destijds minister was.