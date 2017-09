Blok: Nieuw en spotgoedkoop zelfmoordpoeder zaak voor justitie

De Coöperatie Laatste Wil maakte vorige week bekend dat ze een ‘doorbraak’ heeft gevonden: een ‘nieuw’ middel waarmee mensen hun leven gemakkelijk kunnen beëindigen. De leden van de coöperatie, ongeveer 3500 mensen, zouden zo snel en zonder pijn kunnen sterven. Veelal gaat het om hoogbejaarden die een voltooid leven zeggen te hebben en geen bemoeienis van artsen willen. Het gaat om een conserveermiddel dat minder dan 10 euro zou kosten, zo berichtte Nieuwsuur vorige week. Bij inname van 2 gram zou de gebruiker binnen een half uur in een coma raken en binnen een uur overlijden. Het middel is legaal en onder meer via internet te bestellen, juist omdat het gewoon als conserveermiddel wordt gebruikt. De coöperatie wil nu haar leden informeren over waar en hoe het middel kan worden gebruikt en besteld.

Het is aan het Openbaar Ministerie om te kijken of er nader onderzoek of zelfs vervolging nodig is

Randje

Advocaat Wim Anker zei in Nieuwsuur dat de coöperatie daarmee op het randje van strafbaar gedrag zit. ,,De Hoge Raad is heel streng geweest en heeft gezegd: iedere gedraging van een burger waardoor de zelfdoding mogelijk wordt gemaakt dan wel gemakkelijker, is strafbaar. En daar zit je zo op.’’

Minister Blok wilde vanmiddag in de Tweede Kamer niet op de zaak ingaan. ,,Het gaat om een specifieke zaak, een specifiek middel. Ik kan daar niet even een oordeel over vellen. Het is aan het Openbaar Ministerie om te kijken of er nader onderzoek of zelfs vervolging nodig is.’’ In het parlement leeft die wens om ingrijpen wel.