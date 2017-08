Britten willen tijdelijke douane-unie met EU na brexit

De EU heeft laten weten de Britse voorstellen ,,zorgvuldig te bestuderen'', maar stelde dat eerst genoeg voortgang gemaakt moet worden met de brexitplannen. We nemen kennis van de Britse voorkeuren voor een overgangsperiode en de toekomstige relatie, maar gaan daar pas op in als er voldoende vooruitgang is geboekt rondom de voorwaarden voor het vertrek, schrijft de Europese Commissie in een verklaring. Het dagelijks bestuur van de EU herhaalde dat een overeenkomst over de toekomstige relatie pas kan worden afgerond als de Britten de unie hebben verlaten.