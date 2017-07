Brussel op ramkoers met Polen om nieuwe wetgeving

CU-voorman Segers glashelder: Point of no return nog niet bereikt

18 juli Hoewel de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie al weken met elkaar overleggen, betekent dat allerminst dat de partijen er ook uit zullen gaan komen. Dat benadrukt ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers vanmorgen bij aanvang van een nieuwe marathonsessie. ,,The point of no return is nog niet bereikt."