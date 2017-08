CDA'er Omtzigt: Kinderen IS'ers heropvoeden bij terugkomst

Grondig onderzoek naar eierschandaal

4 augustus Er komt een grondig onderzoek naar het eierschandaal, naast het strafrechtelijk onderzoek dat momenteel al loopt. Dat schrijft het kabinet vanavond in een brief aan de Tweede Kamer over de eiercrisis. Doel is te ontdekken 'hoe dit incident heeft kunnen gebeuren' en vergelijkbare crises in de toekomst te voorkomen.