CDA-kanjer Wopke Hoekstra topkandidaat voor Financiën

Wie Wordt HetDe formatie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is op streek. Het verdelen van de ministersposten is straks het sluitstuk. In Den Haag wordt al volop gespeculeerd op wie straks waar terecht komt. Vandaag: Financiën.

Quote Toch valt niet uit te sluiten dat de democraten zelf nog hoop koesteren Financiën in de wacht te slepen Het moet raar lopen, wil de opvolger van Jeroen Dijsselbloem als minister van Financiën geen CDA’er worden. Als tweede coalitiepartij – het CDA kreeg evenveel zetels maar meer stemmen dan D66 – kan Sybrand Buma de belangrijkste kabinetspost na die van de premier voor zijn partij opeisen. Wie Financiën onder zijn hoede heeft, heeft ogen en oren op elk departement. Bovendien mag de minister van Financiën aanschuiven bij de besloten bijeenkomsten van de machtige eurogroep.



Topkandidaat voor deze topjob lijkt Wopke Hoekstra. De 42-jarige senator is de rijzende ster van de christendemocraten. Hij schreef goeddeels in zijn eentje het CDA-verkiezingsprogramma en maakte succesvol carrière bij Shell en adviesbureau McKinsey. Bij die laatste is hij partner. Hoekstra is een jurist met een bedrijfskundige master op zak (MBA) die hij behaalde aan de prestigieuze handelsschool INSEAD in het Franse Fontainebleau.

Atypisch

De vrijzinnig protestantse Hoekstra is in meerdere opzichten een atypische CDA’er. Hij was voorzitter van de elitaire Leidse studentenvereniging Minerva (een VVD-bolwerk), is actief in de Amsterdamse afdeling van het CDA en trotseerde tot twee keer toe de partijlijn door als enige CDA-senator voor voorstellen te stemmen die respectievelijk lesbische paren het adoptierecht verschaffen en een einde maakten aan de weigerambtenaar.

Voor D66 zou de geboren Gelderlander ongetwijfeld een aanvaardbare kandidaat zijn. Al valt niet uit te sluiten dat de democraten zelf nog hoop koesteren Financiën in de wacht te slepen. Met medeonderhandelaar Wouter Koolmees heeft Alexander Pechtold een sterke troef in handen. Als voormalig ambtenaar kent Koolmees het ministerie als zijn broekzak en hij wordt alom bewonderd om zijn financiële vernuft.

Keuzes

Het CDA heeft overigens meer ijzers in het vuur. Kamerlid Pieter Omtzigt is op basis van zijn cv – de Twentenaar is gepromoveerd econometrist – én zijn schare fans een lastig opzij te schuiven kandidaat. Tegelijkertijd bezit ook oud-partijvoorzitter Marnix van Rij als senior partner bij Ernst and Young over de vereiste kwalificaties. Na het koningsdrama in 2001, waarbij Van Rij en partijleider Jaap de Hoop Scheffer na een machtsstrijd allebei het veld moesten ruimen, is de belastingconsultant weer in genade aangenomen door het CDA. Van Rij is momenteel net als Hoekstra senator.