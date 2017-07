Chique herenclub weigert VVD'er Loek Hermans

,,Dit is niet te geloven'', reageert Hermans. Hij was niet op de hoogte van de bezwaren. ,,Zo wordt er wel een omstreden figuur van je gemaakt, zeg.''



Aanstichter van de rel is oud-diplomaat Hans Slingerland van Bemmelen. Hij was consul-generaal in acht landen en deskundige over de cultuurpolitiek in Hitler-Duitsland. In mailverkeer waar deze krant over beschikt, schrijft Van Bemmelen nieuwe leden toe te juichen die een hoog profiel hebben.



,,Deze hoeven geen beter moreel kompas te bezitten dan het gemiddelde Witte-lid. Als blijkt dat iemand zo'n kompas niet bezit, dan vind ik deballotage wenselijk en gerechtvaardigd.''