ChristenUnie staat sterk na afhaken PvdA

Vooral voor D66 is dat een bittere pil. Koesterde leider Alexander Pechtold nog de hoop dat de PvdA een klein kiertje openliet om tóch mee te doen aan een kabinet Rutte-III, dan vervloog die gisteren. PvdA-leider Lodewijk Asscher zei het na zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink glashelder: ,,Wij zijn niet beschikbaar om het motorblok aan een meerderheid te helpen.”

Pechtold torpedeerde onderhandelingen met de ChristenUnie eerder, maar zag de bui gisteren al een beetje hangen. Als de PvdA niet meedoet, levert alleen een verbond met de ChristenUnie een (krappe) meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer op.

Pechtold moet dus ‘draaien’ en wilde gisteren dus al niet langer herhalen dat de partij van Gert-Jan Segers een ‘onwenselijke’ partner is. Zijn streven naar ‘linkse en rechtse partijen’ in een coalitie is veranderd in een wens voor een akkoord ‘dat links en rechts verbindt’.

Duidelijkheid

Hoezeer de PvdA ook is afgestraft bij de verkiezingen om het meeregeren, Lodewijk Asscher wilde de mogelijkheid voor een nieuwe kabinetsdeelname nog niet helemaal uitsluiten – tot gisteren. ,,Met negen zetels kan ik niet bereiken wat ik wil.’’

Duidelijkheid was nu net de enige harde eis die ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers had gesteld, voordat zijn partij überhaupt wilde nadenken over formatieonderhandelingen. De optie met de PvdA mocht niet meer boven de markt hangen.

Positie

Nu daarover klaarheid is, vindt Tjeenk Willink nog maar één smaakje in de doos: de ChristenUnie. Sterker: die partij heeft nu de touwtjes in handen. Als VVD, CDA en D66 écht het liefst een meerderheidscoalitie zien, is de druk hoog om er met Segers uit te komen. Hoewel hij ‘slechts’ vijf zetels meebrengt naar de formatietafel, kan hij zijn huid duur verkopen. Een vooruitzicht van een minderheidskabinet doet het ‘motorblok’ gruwelen. Ieder incident kan dan een minister doen sneuvelen en bij ieder beleidsvoorstel moeten Rutte en consorten dan bedelen om steun in de Kamers.