Cruciale dag voordat vakantie formatie stillegt

De partijleiders en hun secondanten overleggen vandaag van 12.00 tot 18.00 in het Johan de Witthuis in Den Haag. Het is de laatste dag van onderhandelingen voordat de partijleiders twee weken op vakantie gaan.



Om niet al te veel tijd te verliezen, zouden de plannen gedurende die twee weken eigenlijk doorberekend moeten worden door het CPB, maar de partijleiders lieten gisteravond na een marathonsessie weten nog veel te moeten bespreken. Volgens CDA-voorman Sybrand Buma is een aantal onderwerpen besproken en kunnen na de 'knip' de volgende thema's aan bod komen. ,,Feitelijk stop je even voor de zomer, maar het is gewoon om echt weer verder te gaan.''



D66-leider Alexander Pechtold durfde gisteravond geen voorspelling te doen. ,,We moeten morgen nog een dag heel hard werken en dan zien we wat daarna komt." Ook VVD-onderhandelaar Mark Rutte hield zich op de vlakte en verwees naar informateur Gerrit Zalm, die waarschijnlijk vanmiddag een persconferentie zal geven. ,,We gaan morgen kijken wat de heer Zalm gaat zeggen. Dat is altijd in grote wijsheid", aldus Rutte.