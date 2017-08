CU-leider Segers na derde formatielek: Scherpte gaat er wat af

Segers ontstemd over uitlekken 'voltooid leven'-deal

15 augustus ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers reageert vandaag kribbig op het uitgelekte nieuws over zijn 'voltooid leven'-deal met D66-leider Alexander Pechtold. ,,Ik heb het gelezen, maar er is nog geen akkoord'', zei hij bij aanvang van de formatieonderhandelingen in het Johan de Witthuis in Den Haag. Hij noemt de berichtgeving 'heel schadelijk' voor de formatie. Lees het volledige verslag hier.